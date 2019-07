CAGLIARI, È FATTA PER MATTIELLO

04/07/2019

Partito Srna, il Cagliari sta per accogliere il suo nuovo terzino destro. È fatta per Federico Mattiello, 24enne difensore in arrivo dall'Atalanta. Operazione chiusa nella notte sulla base di un prestito oneroso (mezzo milione subito e diritto di riscatto fissato a 3 milioni), ma slegata da quella che potrebbe portare Joao Pedro a fare il percorso inverso per giocare la Champions con la Dea.