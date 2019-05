BRESCIA, PAZZA IDEA BALOTELLI

03/05/2019

Grazie alla vittoria di misura sull'Ascoli, il Brescia è tornato in Serie A dopo otto anni di purgatorio e ora il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino, ha un sogno: Mario Balotelli. La 'Leonessa' punta a mantenere la categoria e vuole tornare a recitare un ruolo di primo piano per cui, secondo il Corriere dello Sport, starebbe pensando all'attaccante azzurro, il cui contratto con il Marsiglia scade il prossimo 30 giugno. In estate l'attaccante sarà dunque libero di trasferirsi dove vuole a parametro zero, quindi l'ostacolo principale sarebbe quello dell'ingaggio (attualmente pari a 4 milioni di euro netti più premi), ma SuperMario avrebbe già riferito a Raiola di essere disposto a tagliarsi lo stipendio per il club di cui è tifoso.