BRESCIA, CORINI: "HO UN CONTRATTO, CONFRONTO CONTINUO COL PRESIDENTE"

04/06/2019

"Ho un contratto e ho un confronto continuo col presidente. Continuiamo a parlarci per il meglio del Brescia. Vogliamo costruire una squadra che possa competere e vogliamo fare il meglio possibile. Non voglio entrare nei particolari, i miei giocatori sono i migliori al mondo per me. Poi è chiaro, cambia la categoria e dovremo fare delle scelte". Così Eugenio Corini, tecnico delle Rondinelle, a margine del football Leader 2019.