BAYERN, RIBERY SALUTA MA NON LASCIA

07/05/2019

Franck Ribery si prepara a chiudere, dopo 12 anni, la sua brillante avventura al Bayern: il 36enne francese ha confermato lo scorso fine settimana che non avrebbe prolungato il contratto con i bavaresi in scadenza a fine stagione. Ma nella conferenza stampa odierna il francese ha annunciato di non voler ancora appendere le scarpette al chiodo. "Ancora non so cosa faro' la prossima stagione, ci sono alcune opzioni", ha spiegato. "Giocherò per uno o due anni e poi al 100% tornerò a Monaco di Baviera. Abbiamo già discusso di un incarico all'interno del club".