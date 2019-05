BARCELLONA, MALCOM VERSO IL TOTTENHAM

21/05/2019

Arrivato per 40 milioni di euro la scorsa estate, il Barcellona ha già bocciato Malcom e cercherà di venderlo nel prossimo mercato. Stando a Sport.es, il brasiliano classe '97 interessa in Inghilterra, Germania e Italia, ma al momento per l'ex Bordeaux sembra essere in vantaggio il Tottenham.