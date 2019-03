BARCELLONA, ASSALTO A JOVIC

23/03/2019

Una delle grandi sorprese di questa stagione è Luka Jovic, attaccante dell’Eintracht Francoforte che ha segnato 15 gol in Bundesliga e 7 (tra cui quello decisivo all’Inter) in Europa League (in 10 gare). Nelle ultime settimane il nome del centravanti serbo è stato accostato a Psg, Bayern e Real Madrid, ma sarebbe il Barcellona il club pronto a tentare l’affondo decisivo. Due emissari della società catalana assisteranno dal vivo a Portogallo-Serbia per vederlo da vicino e la volontà è quella di provare ad anticipare la concorrenza al fine di evitare che il costo del suo cartellino, che è già arrivato a quota 60 milioni di euro, possa lievitare ancora. Il Barça avrebbe già pronta un’offerta formale.