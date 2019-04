BARCELLONA, 250-300 MILIONI DALLE CESSIONI

03/04/2019

Per finanziare la campagna acquisti della prossima stagione il Barcellona confida di incassare dalle cessioni una cifra attorno ai 250-300 milioni di euro. Lo riporta Espn. I catalani hanno già prelevato la stellina dell'Ajax Frenkie de Jong, che si aggregherà alla sua nuova squadra a giugno, e vorrebbero prelevare un altro gioiello del club olandese, il difensore Matthijs de Ligt, insiem a uno tra Luka Jovic e Antoine Griezmann. In ogni caso i vertici dei blaugrana sono consapevoli di dover cedere qualche giocatore prima di effettuare nuovi acquisti. Tra i sacrificabili c'e' anche Philippe Coutinho, arrivato a peso d'oro dal Liverpool poco piu' di un anno fa, che potrebbe partire qualora arrivasse una offerta superiore a 100 milioni di euro. Sono in partenza anche Samuel Umtiti e Ivan Rakitic.