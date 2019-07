BALE DICE NO ALLA CINA

10/07/2019

Il futuro di Gareth Bale è un enorme punto interrogativo, ma secondo quanto scrive Marca, il gallese non andrà a giocare in Cina. Nei giorni scorsi si era parlato di un'offerta faraonica da un milione di euro a settimana (fonte El Chiringuito, celebre programma tv spagnolo), ma il gallese non vuole lasciare il calcio europeo al momento e vorrebbe, anzi, restare al Real Madrid.