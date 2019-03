AZERBAIGIAN, ESSIEN RIPARTE DAL SABAIL

16/03/2019

Nuova avventura per Michael Essien: il centrocampista ghanese, ex Chelsea e Milan, ha firmato per il Sabail FK, formazione del campionato dell'Azerbaigian. "Sono un giocatore di calcio e voglio giocare. Abbiamo discusso i piani futuri dei club e questo è quello che mi interessava" ha scritto su Twitter Essien.