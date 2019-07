ATLETICO, IDEA DANI ALVES

04/07/2019

Dopo aver detto addio al Psg, Dani Alves è ora impegnato in Copa America con il Brasile (la Selecao affronterà il Perù in finale) e contemporaneamente il suo staff è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Secondo quanto riportato da Marca, la sua prossima destinazione potrebbe essere l'Atletico Madrid. La squadra allenata da Simeone, dopo l'addio di Juanfran, è infatti alla ricerca di un terzino destro.