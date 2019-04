ATALANTA: BARROW VIA IN PRESTITO

09/04/2019

Futuro in prestito per Musa Barrow. L'attaccante gambiano dell'Atalanta dopo un inizio promettente nei preliminari di Europa League, si è un po' perso e non ha ancora trovato il gol in campionato chiuso anche dai numeri di Zapata. Per lui la società nerazzurra starebbe pensando a un prestito nella prossima stagione.