ARSENAL, BASTONE TRA LE RUOTE AL MILAN

05/06/2019

Non c'è solo il Milan sulla coppia Dennis-Praet-Joachim Andersen, gioielli della Sampdoria richiesti da Marco Giampaolo, tecnico designato a prendere il posto di Rino Gattuso sulla panchina rossonera. Come riporta il 'The Sun' l'Arsenal ha messo nel mirino i due giocatori ed è disposto a investire poco più di 40 milioni di euro per portarli a Londra. Praet viene visto come l'erede naturale di Aaron Ramsey, finito alla Juventus a parametro zero. Il difensore invece ha diversi estimatori in Premier, come United e Tottenham.