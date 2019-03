AJAX, SI SCATENA L'ASTA PER TAGLIAFICO

25/03/2019

Per Nicolas Tagliafico, ennesimo talento in forza all'Ajax, si è già aperta un'asta internazionale. Secondo il Sun, sul terzino sinistro classe 1992, avrebbero già preso informazioni sia gli inglesi dell'Arsenal che l'Atletico Madrid. Il cartellino del giocatore, fra i protagonisti degli exploit dei 'Lancieri' in Champions League, costa fra i 20 e i 25 milioni. Tagliafico ha un contratto con il club di Amsterdam che scadrà nel 2022. Il suo valore, soprattutto se l'Ajax continuerà il proprio cammino nel più importante torneo dell'Uefa per club, tuttavia, potrebbe lievitare ulteriormente.