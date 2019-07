"BUFFON HA RIFIUTATO CITY E UNITED PRIMA DEL RITORNO ALLA JUVE"

12/07/2019

Gigi Buffon ha detto no ai due club di Manchester, City e United. Stando a quanto scrive il Daily Mail il portiere, dopo l'addio al Psg, sarebbe stato contattato dalle citate società inglesi ma alla fine ha rifiutato le proposte quando è emersa la possibilità di fare ritorno alla Juventus. In Inghilterra l'estremo difensore 41enne avrebbe percepito il doppio dell'ingaggio che gli garantisce la società bianconera (1,5 milioni). Ma l'amore per i suoi vecchi colori ha preso il sopravvento: decisiva una telefonata di Andrea Agnelli.