Mercato Napoli, De Laurentiis: "Lukaku e De Bruyne? Se dovranno andar via andranno via"

"Le parole di Lukaku e di De Bruyne nei giorni scorsi? Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo a lavorare cosa avranno da dire, quando si lavora si dimostra lo stato fisico e mentale". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del club campano a Dimaro e a Castel Di Sangro. "Vedremo l'allenatore nuovo cosa ne penserà, poi se dovranno andar via andranno via - ha aggiunto - Qual è il problema, è pieno di calciatori nel mondo". Nei giorni scorsi De Bruyne si era detto "felice" dell'addio di Conte, mentre Lukaku ha affermato di "non essere il tipo che chiede di andarsene" e che "il mio amore per il Napoli è intatto".