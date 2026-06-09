Mercato Juventus: possibile ritorno di fiamma per Kessié

09 Giu 2026 - 10:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Franck Kessie, Al Alhi © Getty Images

Franck Kessie, Al Alhi © Getty Images

Franck Kessié ha messo in stand-by il rinnovo con l'Al-Alhi perché vuole tornare in Serie A. La Juventus lo segue da tempo e nei prossimi giorni potrebbe approfondire questa pista di mercato, ma bisognerà capire se ci saranno altre squadre italiane interessate.

Dopo il sesto posto e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus è alla ricerca di rinforzi e potrebbe tornare a pensare a Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è in scadenza e ha rifiutato il rinnovo con l'Al Ahli, che gli aveva offerto un contratto biennale da 12 milioni di euro a stagione. La sua priorità, infatti, è tornare in Europa. Il centrocampista è disposto ad accettare stipendi più bassi pur di tornare in Serie A e i bianconeri, che lo seguono da tempo e che nella stagione passata avevano avuto contatti con l'entourage del giocatore, potrebbero approfondire questa opzione nei prossimi giorni.

Nel corso della stagione 2025/26, Kessié ha collezionato 42 presenze tra tutte le competizioni con la maglia dell'Al-Ahli, condite da 12 gol e 6 assist. Il classe 1996 si conferma quindi un centrocampista dotato di grandi doti offensive, profilo che manca nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. L'ex rossonero sarebbe quindi un ottimo innesto per la Juventus, di qualità ed esperienza.

mercato juventus
franck kessie

Ultimi video

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:44
Napoli attende Allegri

Napoli attende Allegri

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

I più visti di Mercato

Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Chiesa ha le idee chiare: "Voglio giocare. Como? Sono aperto a tutto"

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Franck Kessie, Al Alhi
10:47
Mercato Juventus: possibile ritorno di fiamma per Kessié
21:39
Avellino, Alessandro Nesta è il nuovo allenatore
20:13
Ufficiale: Pietro Accardi nuovo diesse del Cagliari
19:11
Il Torino ha scelto Abate: sarà lui il nuovo allenatore
18:49
Monza, Burdisso lascia la carica di direttore sportivo