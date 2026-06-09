Mercato Juventus: possibile ritorno di fiamma per Kessié

Dopo il sesto posto e la mancata qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus è alla ricerca di rinforzi e potrebbe tornare a pensare a Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano è in scadenza e ha rifiutato il rinnovo con l'Al Ahli, che gli aveva offerto un contratto biennale da 12 milioni di euro a stagione. La sua priorità, infatti, è tornare in Europa. Il centrocampista è disposto ad accettare stipendi più bassi pur di tornare in Serie A e i bianconeri, che lo seguono da tempo e che nella stagione passata avevano avuto contatti con l'entourage del giocatore, potrebbero approfondire questa opzione nei prossimi giorni.