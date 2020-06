Mercato, in Spagna sicuri: l'Atletico vuole Milik, per Cavani c'è la Roma

MERCATO

Potrebbe esserci un ritorno in Serie A nel destino di Edinson Cavani. Nonostante le numerose voci che si erano inseguite nei mesi scorsi, infatti, in Spagna danno per certo che l'attaccante uruguaiano non vestirà la maglia dell'Atletico Madrid nella prossima stagione. I Colchoneros hanno deciso di puntare tutto su Arek Milik, in scadenza col Napoli nel 2021, spianando la strada a un ritorno in Italia dell'ex Palermo e Napoli. Su di lui, secondo As, c'è forte l'interesse della Roma, che avrebbe già presentato un'offerta al suo entourage, scavalcando al momento l'Inter.

La squadra di Simeone ha dunque deciso di puntare tutto sul polacco, al quale è già stata presentata un'offerta da cinque milioni di euro a stagione (circa il doppio di quanto percepisce al Napoli). Per strapparlo a De Laurentiis servirà un sacrificio economico di 40-50 milioni, ma nella trattativa l'Atletico potrebbe avere il coltello dalla parte del manico, considerando che Milik entrerà nel suo ultimo anno di contratto e che all'orizzonte non sembra esserci alcun margine per il rinnovo.

La Roma, invece, ha presentato a Cavani un'offerta di tre anni, con la garanzia che diverrebbe il calciatore più pagato della rosa, primato di cui al momento gode Edin Dzeko, con circa 5 milioni netti di ingaggio. L'uruguaiano del resto arriverebbe a parametro zero, visto che il suo contratto col PSG è scaduto proprio il 30 giugno. Nell'ultima stagione ha un po' faticato a imporsi, collezionando 14 presenze e 4 gol in campionato prima che la Ligue 1 venisse interrotta. In sette anni a Parigi, comunque, Cavani ha realizzato qualcosa come 200 gol tra tutte le competizioni, confermandosi un bomber micidiale, che con Dzeko andrebbe a formare una coppia offensiva non certo giovanissima, ma potenzialmente letale.