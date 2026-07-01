Meichtry: "Conosco la passione al Genoa, qui per ripagare la fiducia"

"Mi piace pensare che potrò valorizzare il mio percorso con questa avventura che mi stimola, in una società in crescita, un gruppo competitivo e in una città che vive per il calcio sette giorni su sette - aggiunge Meichtry -. Sono rimasto impressionato, oltre che dai programmi, dalla determinazione che il club ha dimostrato con i fatti e non a parole. Invio un grande saluto ai nuovi compagni e ai tifosi rossoblù, ringraziando anche Fc Thun e i club che hanno avuto un ruolo nella mia formazione".