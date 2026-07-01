Meichtry: "Conosco la passione al Genoa, qui per ripagare la fiducia"

"So quanta passione ci sia dietro il Genoa: spero di non deludere le aspettative e di ripagare la fiducia". Così il neo acquisto del Genoa Franz Ethan Meictry arrivato dal Thun a titolo definitivo commenta sui canali ufficiali del club la sua nuova avventura. Meichtry ha sostenuto ieri le visite mediche e dopo la firma del contratto sino al 30 giugno 2030 in serata è stato ufficializzato dal club che contemporaneamente stava chiudendo la cessione di Jeff Ekhator alla Juventus.
"Mi piace pensare che potrò valorizzare il mio percorso con questa avventura che mi stimola, in una società in crescita, un gruppo competitivo e in una città che vive per il calcio sette giorni su sette - aggiunge Meichtry -. Sono rimasto impressionato, oltre che dai programmi, dalla determinazione che il club ha dimostrato con i fatti e non a parole. Invio un grande saluto ai nuovi compagni e ai tifosi rossoblù, ringraziando anche Fc Thun e i club che hanno avuto un ruolo nella mia formazione".
Soddisfatto per il buon esito dell'operazione anche il Cfo del genoa Diego Lopez secondo cui "Ethan è un centrocampista moderno che porterà alla squadra la sua qualità nella trequarti avversaria, così come il suo forte spirito competitivo e la sua versatilità. È una persona molto legata alla sua famiglia, resiliente e umile: un calciatore che incarna i valori del club. Benvenuto al Genoa, Ethan".