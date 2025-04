Mbappé: "Scegliere tra il Real e i soldi non è stato difficile"

Kylian Mbappè dichiara amore al Real Madrid. L'attaccante francese ha raccontato di come non sia stato per nulla in dubbio al momento di scegliere se accettare un ricco rinnovo con il Psg o cambiare pagina e scegliere la sua nuova squadra: "Scegliere tra il Madrid e i soldi non è stato per nulla difficile. Volevo soltanto giocare al Santiago Bernabeu con la maglia del Real, volevo essere felice...Il Real per me significa felicità, il mio sogno più grande da quando sono bambino".