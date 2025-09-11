Martial verso il Messico, ma c'è il nodo ingaggio

L'avventura di Antony Martial all'AEK Atene sembra essere ormai giunta a termine: nonostante i 33 minuti giocati nei preliminari di Conference League contro l'Hapoel Beer Sheva, infatti, il club ha deciso di tenerlo fuori dalle liste per le competizioni. Il futuro dell'attaccante francese sembra essere in Messico, dove almeno cinque squadre si sono già messe sulle sue tracce. Al momento, però, solo il Pumas UNA ha avviato una trattativa concreta per l'acquisto. L'unico ostacolo è legato all'ingaggio, visto che in Messico non sono convinti di voler pareggiare l'ingaggio percepito dal calciatore ad Atene, e Martial non sembra disposto a ridursi lo stipendio.