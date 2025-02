Marsiglia, De Zerbi su Bennacer: "Un onore averlo qui, è un grande giocatore"

"E' un grande giocatore. Mi dispiace per Rongier perché non era in condizioni di giocare, rimane un giocatore molto bravo. Ma Isma ha giocato molto bene ed è un grande giocatore per noi. Porta personalità, qualità. Voleva venire al Marsiglia, ama questo club. È un onore per noi averlo a giocare con noi". Così Roberto De Zerbi parlando del nuovo arrivato Bennacer dopo la vittoria del Marsiglia sull'Angers. "Conosciamo Isma - ha detto invece Rabiot - È un grande giocatore di calcio. Ha un grande cambio di passo, è aggressivo. Era quello di cui avevamo bisogno nella squadra".