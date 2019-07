L'allenatore francese Hervé Renard ha annunciato le sue dimissioni da commissario tecnico del Marocco. "È giunto il momento per me di chiudere questo lungo e bellissimo capitolo della mia vita, non senza emozione e tristezza, ma è una decisione inevitabile presa molto prima della Coppa d'Africa 2019", ha scritto Renard sul suo account Twitter. Il Marocco è stato eliminato negli ottavi di finale dal Benin.