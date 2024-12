Marco Amelia nuovo allenatore, al Sondrio un campione del mondo

Marco Amelia è il nuovo allenatore del Sondrio Calcio, militante nel campionato di Serie D da neopromossa in lotta per evitare la retrocessione. L'annuncio è stato dato oggj nel corso della conferenza stampa al Grand Hotel della Posta a cui hanno preso parte autorità, sponsor, giornalisti, una rappresentanza della squadra biancazzurra e alcuni sostenitori. Il presidente Michele Rigamonti e il ds Christian Salvadori hanno dato il benvenuto al nuovo mister che sostituisce Alessio Bifini, esonerato oltre un mese fa.Per la prima volta nella sua storia iniziata nel 1932, il club del capoluogo della Valtellina ha come allenatore un campione del mondo. L'ex portiere Marco Amelia, classe 1982, può vantare anche il titolo di campione europeo Under 21, oltreché alla medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Atene nel 2004. Da calciatore ha vestito in serie A le maglie di Lecce, Parma, Livorno, Palermo, Genoa e Milan, mentre da allenatore ha guidato Lupa Roma, Varese, Livorno, Prato, Frosinone e Olbia prima di approdare alla Castellina a Sondrio. "L'attesa è stata lunga - ha esordito il presidente del club biancazzurro Michele Rigamonti -, ma sono convinto che la persona arrivata oggi sia quella giusta. A livello umano mi ha davvero colpito e noi come società guardiamo soprattutto le persone. A livello tecnico non c'è nulla da dire perché parla la storia. I contatti erano iniziati già da tempo, purtroppo però Marco non poteva liberarsi. Oggi siamo veramente felici. Il nostro direttore sportivo ha compiuto un gran lavoro, passando notti insonni per trovare la soluzione migliore. Marco sarà un valore aggiunto per tutta la nostra società. Ringrazio gli sponsor che anche oggi sono intervenuti e ci permettono di vivere momenti come questo. Sono convinto che ci staranno sempre più vicini verso nuovi traguardi". "Sono arrivato ieri nel tardo pomeriggio - sono state le prime parole di Marco Amelia -, ma ho già fatto un giro allo stadio e ho visto le strutture. Ci siamo sentiti quasi due mesi fa con il direttore sportivo, purtroppo non potevo muovermi per un precedente impegno fuori Italia con una Nazionale, per cui dovevo prima capire se potevo liberarmi".