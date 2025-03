"Futuro? Vediamo quello che verrà, nel calcio può cambiare tutto dalla sera alla mattina. Bisogna saper scegliere". Sono queste le parole di Roberto Mancini, ex ct della Nazionale, durante il laboratorio 'Il giurista entra in campo' nell'ambito dell'Academic Gym con Guglielmo Stendardo alla LUISS, a chi chiedeva se fosse pronto per un ritorno in panchina, dopo essere stato accostato alla Juve come successore di Thiago Motta.