Malacia in prestito dal Manchester United al PSV

Il difensore del Manchester United Tyrell Malacia è passato al PSV Eindhoven - prossimo avversario della Juventus in Champions League - in prestito per il resto della stagione, ha annunciato il club della Premier League. Il nazionale olandese, 25 anni, é tornato in attività lo scorso novembre dopo uno stop di 17 mesi per un infortunio ad un ginocchio. Di ruolo terzino sinistro, aveva raggiunto lo United dal Feyenoord nel 2022 ed è sotto contratto all'Old Trafford fino alla fine della prossima stagione. Lo United nel mercato invernale ha prelevato il difensore danese Patrick Dorgu dal Lecce.