Nuovi arrivi in casa del Campobasso

Due attaccanti, un centrocampista e un portiere. Il Campobasso FC, società che disputerà il prossimo campionato di Lega Pro, rinforza il proprio organico con l'arrivo di nuovi calciatori. Tra i pali ci sarà Matteo Rizzo, classe 2004. Il suo debutto da titolare in serie C a soli 17 anni con la Pro Vercelli. In mediana, Juan Ignacio Brunet Bordin, classe 1998, per lui un bagaglio di esperienze internazionali e una buona conoscenza del calcio italiano. In attacco, Luca Nocerino, classe 2004, nato a Francoforte (Germania), ma cresciuto calcisticamente con la Turris di Torre del Greco e Giuseppe La Monica, classe 2001, che vanta diverse presenze in società di serie C e D.