Il trasferimento del portiere spagnolo Pau Lopez al Lens è stato annullato dal club della Ligue 1 francese. Il Lens ha annunciato in una nota mercoledì sera che Lopez non si unirà in prestito dal Marsiglia come sostituto di Brice Samba, che ha firmato un accordo con il Rennes. Lopez, ex portiere della Roma, è attualmente in prestito al Girona nella Liga.