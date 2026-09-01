Lazio, ufficiale Gudmundsson dalla Fiorentina: formula e cifre

01 Set 2026 - 19:30
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La Lazio chiude il mercato con un colpo last minute. Dalla Fiorentina arriva infatti Albert Gudmundsson, giocatore che sembrava già vicinissimo ieri prima che la trattativa si raffreddasse per qualche ora di riflessione. Riflessione che ha portato la Lazio, la Fiorentina e il giocatore a decidere alla fine di chiudere.

Il contratto è stato depositato in Lega: arriva con un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La formula è legata anche alle limitazioni finanziarie che hanno colpito la Lazio nelle ultime sessioni di mercato, a partire dai problemi legati all'indice di liquidità.

Ancora da non chiudere nemmeno l'affare Icardi che, in quanto agente libero, potrebbe essere messo sotto contratto anche dopo la fine del mercato estivo. Le parti non sono vicine, ma si parlano: i nodi sono l'ingaggio e il bonus alla firma chiesto dall'entourage dell'argentino.

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