Lazio: per Gigot operazione e poi cessione

Samuel Gigot è uno dei candidati a lasciare la Lazio nel mercato di gennaio. Il difensore francese voleva andarsene già in estate, ma le sue precarie condizioni fisiche hanno minato qualsiasi possibile trattativa. Il calciatore è voltato in Francia per operarsi e cercare di risolvere finalmente il problema alla caviglia che lo attanaglia da diverse settimane. La speranza della Lazio, che punta a recuperare almeno in parte i 4 milioni investiti su di lui, è che recuperi in tempo per essere ceduto in inverno. Lo riporta il Corriere dello Sport.