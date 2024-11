LAZIO, PEDRO: "RINNOVO? NE PARLEREMO CON LOTITO"

Pedro sta vivendo una grande stagione alla Lazio e non è detto che sia l'ultima in maglia biancoceleste. "Mai pensato di andar via, volevo continuare alla Lazio e rispettare il contratto. Ho parlato con il ds e il presidente e, anche se avevamo comprato tantissimi giocatori in attacco, hanno deciso di tenermi. L’Al-Qadsiah? Sì, vero, mi hanno cercato ma non ho cambiato idea. Rispetto la scelta di altri colleghi, ma io non mi muovo dal calcio europeo. Ho avuto la fortuna di giocare nei tre migliori campionati e nelle competizioni Uefa. Quando quei nessuna squadra mi vorrà più, smetterò. Rinnovo? Vedremo più avanti con Lotito, ci sederemo a un tavolo".