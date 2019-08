In occasione della conferenza in vista dell'esordio in campionato contro la Samp, Simone Inzaghi ha parlato anche del mercato della Lazio. "Stiamo monitorando qualcosa e vedremo se ci sarà la possibilità di fare qualche operazione per migliorare il reparto avanzato - ha spiegato il tecnico biancoceleste -. In caso contrario, resteremo così". "Caicedo probabilmente rinnoverà il contratto la prossima settimana e questa vicenda mi premeva molto", ha aggiunto Inzaghi.