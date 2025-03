Dalla Francia arriva la notizia di un ritorno di fiamma della Lazio per Bilal El Khannouss, trequartista classe 2004 in forza al Leicester, già inseguito la scorsa estate. Lo riporta il Corriere dello Sport. El Khannouss è approdato in Premier la scorsa estate dal Genk per 20 milioni di euro. Piace anche ad Arsenal e Lipsia.