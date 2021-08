La Juve e Chiellini ancora assieme: il capitano è già alla Continassa

Avanti assieme, ancora uniti: Giorgio Chiellini e la Juve, un binomio inscindibile. Che il capitano bianconero continuasse la sua avventura a Torino era già certificato dalle dichiarazioni del presidente Andrea Agnelli di settimana scorsa, ora però dalle dichiarazioni siamo passati ai fatti: in mattinata Chiellini si è infatti intrattenuto prima con la dirigenza juventina per ratificare il nuovo contratto dopo di che, intorno alle 11, si è presentato alla Continassa. Ora le visite mediche di rito e poi l'inizio della preparazione per la nuova stagione.