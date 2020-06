La Juve ha convinto Arthur. Pjanic pronto per il Barcellona

STRETTA FINALE

L'accordo tra la Juventus e il Barcellona per il primo vero scambio importante della stagione del calciomercato è imminente. I bianconeri hanno convinto Arthur a scegliere "La Continassa" grazie a un prezzo super (affare da 70 milioni di euro) e un ingaggio che andrà, bonus compresi, fino a 5,5 milioni di euro, superando così di fatto lo scetticismo del brasiliano non del tutto convinto di lasciare il club blaugrana. A Barcellona, invece, sbarca Miralem Pjanic. Il tutto dovrebbe chiudersi non oltre martedì 30 giugno.

Per Pjanic la cifra pattuita con i catalani si aggira sui 60 milioni di euro: questo significa che tra i 70 milioni per l'operazione Arthur e la valutazione di Miro ballano 10 milioni che la Juve dovrà versare.

La trattativa, che era in stallo per varie ragioni (tra Covid-19 e resistenze da parte del brasiliano), ha visto in Dani Alves un punto fondamentale da segnare a favore dei bianconeri. Pare sia stato davvero l'ex juventino a convincere Arthur a trasferirsi sotto la Mole e a spiegare la bontà del progetto del club di Agnelli.