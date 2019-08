L'Inter non intende cedere Politano alla Fiorentina, nemmeno nell'ambito della trattativa in corso per Biraghi (i nerazzurri vorrebbero inserire Dalbert, ora più lontano dal Nizza, ma va convinto l'esterno brasiliano). I viola oggi hanno comunque provato a intavolare il discorso contattando il ds interista Ausilio ottenendo però una risposta negativa. Al momento non sembra possano esserci future aperture. I viola, anche dopo l'acquisto di Ribery, restano tuttavia alla ricerca di un altro esterno offensivo.