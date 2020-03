La classifica di calciatori e allenatori che guadagnano di più

LE CIFRE

Domani France Football pubblicherà il consueto rapporto annuale sui guadagni di calciatori e allenatori, una classifica che ormai da anni vede dominare i vari Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar che infatti compongono la top 3 (già uscita come anticipazione). Diego Pablo Simeone guida invece tra gli allenatori, seguito da Antonio Conte e Pep Guardiola. I calciatori che guadagnano di più secondo France Football

















Per capire meglio le cifre in gioco, tutte al lordo, la rivista francese precisa che sono stati presi in analisi tre dati: stipendio annuale, bonus sportivi relativi alla scorsa stagione e introiti derivanti dalle pubblicità nell'anno fiscale in corso.

Quest'ultimo aspetto incide molto nel computo totale: basti pensare che, limitandosi alle prime due variabili, Neymar mette insieme 48,9 milioni (doppiando gli altri compagni al Psg, visto che Mbappé, secondo si ferma a 21,2 milioni mentre, aggiungendo gli sponsor, praticamente raddoppia arrivando a 95 milioni.

Messi e Ronaldo sono gli unici a sfondare quota 100 milioni mentre è pesante la differenza tra Simeone e Conte, circa 10 milioni, meno quella tra l'allenatore dell'Inter e gli altri due nome svelati, Guardiola e Zidane.