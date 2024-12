Dopo l'addio non privo di polemiche alla Roma, Lina Souloukou è pronta a rimettersi subito in gioco. Stando a quanto scrivono i media inglesi infatti, l'ex CEO del club giallorosso ripartirà dal Nottingham Forest, dove a volerla con sé sarebbe Evangelos Marinakis, proprietario del club inglese, dell'Olympiacos e del Rio Ave, connazionale della Souloukou che sarebbe pronto ad affidarle un ruolo in dirigenza.