Simon Kjaer appena gli scarpini al chiodo. Dopo l'addio al Milan e gli Europei giocati con la Danimarca, il centrale ha deciso di non tornare in campo nonostante le offerte. "Credo sia il momento giusto per chiudere questo capitolo - ha detto il 35enne -. Adesso non mi manca nulla, ho detto stop al Milan, il club dei miei sogni".