L'agente di Milinkovic: "Juve e Milan? Sergej è troppo costoso per loro"

MERCATO

"Alcune opzioni non fanno per lui, in futuro vorrà giocare ogni stagione in Champions"

L'agente di Sergej Milinkovic-Savic, Mateja Kezman a tre giorni dalla fine del mercato, si è lasciato andare a qualche chiarimento sul futuro del centrocampista serbo della Lazio: "Se non avverranno miracoli in questi ultimi giorni, resterà alla Lazio. Fino a quando lo dirà il tempo - ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport -. Quest'estate nessun club è stato pronto a pagare quanto chiesto da Lotito, quindi penso che la situazione non cambierà. Non è facile accontentare Lotito, dopo la grande stagione di Sergej ho pensato che al 100% sarebbe arrivato un club con un'offerta. Ma a causa del Covid e della guerra la situazione è cambiata. I club italiani ora non possono permetterselo. Quelli all'estero mostrano un grande interesse, ma quando capiscono di quanti soldi c'è bisogno questo diventa un problema".

"Parlo spesso con Lotito, lui ci capisce, ma anche noi lo capiamo. A volte mi arrabbio per le sue decisioni. Ha investito, ha aiutato Sergej insieme a Tare e Inzaghi a diventare uno dei migliori. Decide per il suo club. Parlava di circa 100 milioni e se si guarda come gioca Sergej forse aveva ragione. Ma la Lazio non ha vinto grandi trofei in Europa quindi posso dire che 100 milioni sono troppi. Ripeto, lui è il capo. Il giocatore ha un contratto top, lo rispettiamo".



L'agente di Milinkovic-Savic ha parlato poi di rinnovo: "Con Sergej parliamo tutti i giorni. È stato informato di tutto, capisce la situazione ed è motivato nel continuare la sua vita nella Lazio. Sa che un giorno vivrà una nuova avventura, merita di provarne. A gennaio ci saranno rischi? Nessuno lo sa. Tutto dipende dai Mondiali, tutto è possibile. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024? Restano pochi giorni di mercato e non c'è tempo per discutere del contratto. Abbiamo molto tempo davanti, c'è il Mondiale. Il futuro sarà per i colloqui".



Kezman conclude parlando delle squadre interessate al suo assistito: "Tutti nella Juve amano il giocatore. Ne ho parlato molto spesso in passato. Ma la realtà, in questo momento, è che il progetto Sergej è troppo costoso per loro. Sono stati chiari e corretti. Lo stesso vale per il Milan. Pioli ama il giocatore, tutti nel club. Ho un grande rispetto per Maldini, prima come giocatore e ora come manager, persona onesta e schietta".