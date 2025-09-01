Kolo Muani fa gola a tanti: spuntano Bayern Monaco e Aston Villa
01 Set 2025 - 12:56
Randal Kolo Muani è sul taccuino dei principali club europei. Il Psg vuole venderlo a titolo definitivo, e negli ultimi minuti anche Aston Villa e Bayern Monaco hanno effettuato un sondaggio per l'ex Juve.
