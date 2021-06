Barcellona-Depay, si inserisce la Juventus: offerto un ingaggio superiore

CONTESO

Offerta bianconera da 8 milioni l'anno contro i 5 proposti dai blaugrana che però rilanciano: quadriennale invece di triennale

Il Barcellona annuncerà nelle prossime ore Memphis Depay: no, si è inserita la Juventus che offre un ingaggio sensibilmente superiore: in Spagna fari puntati sull'intrigo di mercato legato all'attaccante olandese che si sta per svincolare dal Lione. Se Sport ieri si era detto sicuro dell'opzione blaugrana, Mundo Deportivo oggi rilancia prepotentemente l'opzione bianconera nella corsa al giocatore. Getty Images

Solo settimana scorsa fonti vicine a Laporta avevano parlato del presidente del Barça come "molto ottimista" per la buona riuscita dell'affare, benedetto pure dal connazionale Koeman. L'offerta che sembrava aver convinto Depay si compone di un triennale da 5 milioni di euro più ricchi bonus in caso di vittorie di squadra ma ora la Juve avrebbe messo sul piatto ben 8 milioni di euro a stagione, facendo vacillare il 27enne.

Di qui il contro-rilancio spagnolo, non nelle cifre (visto che il Barcellona ha fatto sapere di non volere, né potere, andare oltre i 5 milioni della parte fissa) ma nella durata dell'accordo: quattro anni invece che tre. Ora la palla passa al giocatore che deve scegliere sul futuro.