Juventus, ufficiale l'ingaggio di Ekhator dal Genoa: c'è il comunicato, i dettagli

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekhator, a fronte di un corrispettivo di € 16 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori pari a € 0,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031". Così i bianconeri hanno ufficializzato l'ingaggio del nuovo attaccante classe 2006 che arriva dal Genoa. L'affare è a titolo definitivo.