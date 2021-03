Juventus, senti Milik: "Oggi penso solo al Marsiglia, ma..."

LO SCENARIO

L'attaccante in un'intervista a L'Equipe: "Ho dei sogni e voglio giocare nei migliori club del mondo"

Per ora il suo mondo è la Francia e Marsiglia. Perché qui Arkadiusz Milik è tornato a respirare l'aria del campo e le emozioni di essere un bomber di razza, esattamente come era accaduto a Napoli. Poi le note vicende. L'attaccante polacco che finisce fuori rosa per non aver voluto rinnovare il contratto. Il manco accordo prima con la Juve (Sarri era sicuro di volerlo prima di essere esonerato), poi il passaggio non riuscito alla Roma. Infine, la decisione di mollare la Serie A e trasferirsi in Ligue 1. afp

In Francia ha ricominciato la sua vita da calciatore e a L'Equipe spiega: "Oggi sono all'OM e penso solo all'OM. Certo, ho dei sogni e voglio giocare nei migliori club del mondo. E' il mio obiettivo. Quindi, mi dico: domani, dopo domani, cosa devo fare per essere in uno di quei club tra due anni? O magari tra due mesi? La strada è dare il 100% ogni giorno, essere pronto per ogni partita e crescere. Nel calcio due mesi sono tanti e due anni sono un'enormità. Ho iniziato dieci anni fa, avevo 17 anni, ora ne ho 27 e sono un altro giocatore, un'altra persona, ma voglio ancora crescere, crescere crescere".

Il futuro è tutto ancora da scrivere, ma certo tornare in Italia non gli dispiacerebbe. I bianconeri restano un sogno: "Voglio giocare nei più grandi club. Vedremo. Per ora voglio mettermi in mostra qui e voglio che si ricordino di me a Marsiglia. Voglio che i tifosi si ricordino di me come di un 'grande attaccante'".