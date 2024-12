Le ottime prestazioni stagionali possono valere il rinnovo di McKennie con la Juventus: "Mi trovo bene alla Juve, mi piace Torino, sono qua da quattro anni e voglio restare il più possibile, ma dipende anche dalla società. Rinnovo? Non so se abbiamo iniziato a parlarne..." le parole dell'americano per un evento alla sua fondazione McKennie’s Magical Youth Mission che viene promossa da Puma. McKennie ha un contratto fino al 2026.