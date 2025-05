Se la Juventus sta provvedendo a rinnovare i contratti di alcuni dei suoi principali calciatori, lo stesso non vale per Renato Veiga. Come riportato da Il Corriere dello Sport il club bianconero non si è ancora ufficialmente con il Chelsea per trovare una soluzione al prestito in scadenza il prossimo 30 giugno, puntando almeno a rimanere sino alla conclusione del Mondiale per Club.