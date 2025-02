Juve, Thiago Motta: "Nessun confronto con società, sento stessa fiducia di prima"

Dopo la sconfitta con il Benfica "non ho avuto nessun confronto con la società, sento la stessa fiducia di prima". Lo ha detto il tecnico della Juventus Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con l'Empoli. "Gli infortuni non sono alibi ma sono un fatto, dobbiamo migliorare su tutto, ci sono tante situazioni in cui possiamo fare meglio, individualmente e collettivamente", ha aggiunto tornando sulle reti incassate in Champions League.