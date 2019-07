In casa Juve, dopo gli acquisti, la dirigenza studia anche le mosse in uscita. In particolare, stando a La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni i bianconeri dovrebbero incontrare il Manchester United per parlare di Paulo Dybala. Al momento non è arrivata nessuna offerta ufficiale dei Red Devils per la Joya, ma la pista è aperta. Anche se l'attaccante sembra intenzionato a giocarsi le sue chance con Sarri a Torino.