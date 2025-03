Juve, senti Arthur: "Spero di poter restare al Girona"

Era arrivato in Italia con grandi aspettative, poi però ha deluso tra Juventus e Fiorentina e oggi cerca di rinascere al Girona. Questa è stata la parabola degli ultimi di Arthur Melo. Il brasiliano è ancora sotto contratto con la Juventus, ma oggi sembra aver trovato la sua dimensione in Spagna, al Girona: “Ho detto no a diverse squadre, tra cui il Santos. Volevo restare in Europa e al Girona mi trovo bene, è un club che è cresciuto molto in pochi anni ed è arrivato a giocare la Champions League. È vero che ho dovuto fare delle rinunce a livello economico ma questo dimostra quanto volessi venire qui“. Sul futuro, invece, il brasiliano non ha dubbi: "Con la Juventus ho un contratto che devo rispettare, ma spero che i due club riescano a trovare un accordo per restare qui. Ma ora non ci penso, sono concentrato sul finale di stagione e voglio dare il massimo. Poi vedremo se ci sarà la possibilità di continuare qui o meno“.