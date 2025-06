Daniele Sebastiani, numero uno del Pescara, si è focalizzato su uno dei protagonisti della promozione degli abruzzesi, ossia Brando Moruzzi. "Su di lui c’è un diritto di recompra della Juve - ha detto a Il Centro -. Potrebbe esercitarlo e in quel caso non potremmo fare nulla. Se non i bianconeri resteranno fermi cercheremo di rinnovare il suo contratto".