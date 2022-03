Juve regina delle commissioni agli agenti nel 2021: 29 milioni

MERCATO

In Serie A spesi complessivamente quasi 174 milioni di euro: Inter e Roma "in scia" ai bianconeri

Sono cresciute di oltre 30 milioni le commissioni pagate nel 2021 dai club di Serie A agli agenti dei calciatori. E' quanto emerge dai dati pubblicati sul sito della Federcalcio. Nel 2021 le 20 società della massima serie hanno speso 173.831.816,68 euro contro i circa 138 milioni del 2020. La Juventus si conferma la società con le spese più alte in commissioni, quasi 29 milioni di euro.

Vedi anche Mercato Non solo Brozovic: da Bremer a Dybala, per l'Inter prima altri rinnovi e addii Alle spalle dei bianconeri c'è l'Inter campione d'Italia con oltre 27 milioni euro di commissioni, seguono la Roma con quasi 26 milioni di euro e il Milan con 12 milioni di euro. Il Napoli ha invece speso "solo" 7 milioni di euro. La squadra che ha speso di meno in assoluto è la neopromossa Salernitana, con poco più di 1,2 milioni di euro.